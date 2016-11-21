Война на Донбассе может перейти в более горячую стадию - Ярош

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на торжественных мероприятиях по случаю Дня достоинства и свободы в Художественном арсенале.

«Война – это следствие каких-то политических решений. Минские соглашения, которые я никогда не поддерживал и не поддерживаю по сегодняшний день, не решат наш вопрос», - подчеркнул Ярош.

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«Разумеется, что война, мне так кажется, перейдет в более горячую стадию снова, только главное, чтобы мы были максимально к ней готовы, чтобы наши командиры разных уровней так же могли адекватно вести себя на войне, что очень важно», - добавил депутат.

По убеждению Яроша «оборонительная война, которая ведется сегодня на Донбассе, могла бы быть более активной с нашей стороны».