Миссия ОБСЕ зафиксировала почти полтысячи взрывов на Донбассе

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в пятницу.

Отмечается, что львиная доля взрывов была зафиксирована в районе Авдеевки.

"СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в частности 460 взрывов, 300 из которых сосредоточены в районе Авдеевки, Ясиноватой, Донецкого аэропорта", - говорится в отчете.

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В Луганской области миссия также зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в частности зафиксировано 59 взрывов.

Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.

Миссия также зафиксировала длинные очереди на въезде-выезде контрольно-пропускных пунктов в районе Станицы Луганской в утренние часы.

Напомним, в Луганской области в результате обстрелов ранен украинский военнослужащий.

"В результате обстрелов российско-террористических войск получил ранение наш украинский защитник Луганщины. Силы АТО были вынуждены открыть огонь в ответ, чтобы заставить замолчать вражескую артиллерию", - говорится в сообщении Луганской областной военно-гражданской администрации.