На Луганщине в результате обстрелов боевиков ранен украинский военный – ВГА

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, за прошедшие сутки с использованием тяжелого вооружения, запрещенного Минского договоренностями, оккупанты и боевики совершили 17 обстрелов по территории области.

"В результате обстрелов российско-террористических войск получил ранение наш украинский защитник Луганщины. Силы АТО были вынуждены открыть огонь в ответ, чтобы заставить замолчать вражескую артиллерию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, наибольшая активность боевиков наблюдалась в районе Попаснянского, Новоайдарского и Станично-Луганского районов.

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С применением минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики трижды обстреляли села Крымское и Новозвановкаа. Под Новоалександровкой использовались крупнокалиберные пулеметы.

Также поздно вечером из БМП, крупнокалиберных пулеметов четыре раза открывался огонь по позициям сил АТО возле пгт Станица Луганская. Села Новоалександровка, Малиновое, Золотое, Екатериновка оказались под обстрелами из минометов 82-го калибра, а Троицкое – из 122-мм артиллерийских установок.