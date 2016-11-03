Боевики обстрелами сорвали разведение сил в Станице Луганской - СЦКК

Об этом сообщила украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"Обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, который произошли ночью первого ноября сделали невозможным выполнение мероприятий по разведению сил на участке Станица Луганская, запланированных на следующий день. Повторные обстрелы наших позиций в Станице Луганской вечером 2 ноября еще раз красноречиво подтвердили нежелание руководства ОРЛО выполнять взятые на себя обязательства", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, около четырех часов вооруженные формирования ОРЛО обстреливали позиции ВСУ из минометов 82 калибра (запрещенного Минскими договоренностями), АГС, РПГ, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Очередным свидетельством срыва договоренностей со стороны ОРЛО, также стал факт обстрела позиций Вооруженных Сил Украины вблизи населенного пункта Крымское, с использованием реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Всего было выпущено около 30 ракет из района населенного пункта Смиле. О всех случаях нарушения режима прекращения огня проинформируют рабочую группу СММ ОБСЕ", - добавили в СЦКК.

Как известно, разведение сторон на Донбассе возможно лишь после семи дней соблюдения режима прекращения огня.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.