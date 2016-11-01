Сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных - Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 36 раз открывали огонь по позициям украинских защитников на Донбассе.