Сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных - Мотузяник
13:04, 01 ноября 2016Война
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Сутки в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь среди украинских защитников.
Сутки в зоне АТО прошла без потерь / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен», - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 36 раз открывали огонь по позициям украинских защитников на Донбассе.
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