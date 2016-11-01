Боевики обстреляли украинские позиции под Мариуполем из гранатометов и БМП

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

На Мариупольском направлении зафиксировано 17 провокаций. Укрепление Вооруженных Сил Украины вблизи Гранитного, Лебединского, Гнутового и Новотроицкого противник обстрелял из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в Березном - с вооружения БМП.

«В районе Степного боевики вели огонь из минометов 120 калибра, а в Широкином и Красногоровке - из минометов калибров 82мм и 120мм», - говорится в сообщении.

На Луганском направлении оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня. В районах Нижньотеплого и Лопаскиного враг использовал против сил АТО гранатометы и стрелковое оружие, а защитники Крымского оказались под огнем минометов и ствольной артиллерии калибров 120 и 122мм.

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На Донецком направлении произошло 10 обстрелов. В Луганском российско-оккупационные войска применяли против украинских воинов огонь БМП, а в Авдеевке, шахте Бутовка, Верхньоторецькому - минометы 82 калибра, пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.