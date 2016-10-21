"Передайте в Россию - они хуже фашистов": житель Водяного рассказал о ежедневных обстрелах боевиков (видео)

Соответствующее видео обнародовал на своей странице в Facebook фотожурналист Сергей Ваганов.

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На видео житель Водяного Василий возмущается, что боевики обстреливают поселок ежедневно и еженочно.

"Передайте в Россию - они хуже фашистов. Честно. Они наши братья, но ведут себя как фашисты. Нас тут бьют до такой степени, причем мы, народ? Гляньте, воронки которые - по метр глубиной и два метра шириной, стекло летит, все летит... Сливу снесло, дома разбили - все. Фашисты! А что им надо от нас?" - подчеркивает местный житель.

Мужчина также заявил, что не выехал из села, потому что украинец.

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"Во-первых, мне некуда (ехать - УНИАН), а во-вторых - я украинец. Когда меня здесь убьют, они будут знать, что убили украинца...", - отметил житель Водяного.

По его словам, обстрел поселка продолжается "по 26 часов в сутки". "На час раньше они начинают стрелять и на час позже заканчивают", - пояснил мужчина, посетовав на отсутствие возможности попасть в город.

Мужчина также поблагодарил украинских морпехов – "исключительные", говорит, что подкармливают жителей, вежливые, очень вежливые и любую просьбу выполняют.