Иллюзия безопасности: в ИС оценили эффективность полицейской миссии ОБСЕ в случае ее размещения на Донбассе

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Более того – она может быть опасной в политическом смысле, поскольку создаст иллюзию "безопасности" в оккупированных районах Донбасса, на чем настаивает Киев, но де-факто безопасности не обеспечит", - говорится в его сообщении.

Так, полицейская миссия может быть вооружена только стрелковым оружием, тогда как у боевиков – бронетехника (включая танки), артиллерия, минометы, гранатометы и пр.

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"В этих условиях представители вооруженной миссии ОБСЕ могут обеспечить разве что собственную защиту от местных пьяных оборванцев, желающих пошарить в карманах европейских гостей. Но никак не "решать проблемы" с до зубов вооруженными бандформированиями", - считает Тымчук.

По его словам, поэтому даже с полным выводом войск РФ с Донбасса без разоружения толп местных боевиков и российских наемников эффективность полицейской миссии сомнительна.

"Но ее присутствие формально выполнит условие Киева по безопасности – вот вам миссия, а теперь, пожалуйста, проводите местные выборы. Правда, теперь под дулами автоматов не российских солдат, а местных боевиков и наемников", - подытожил координатор группы ИС.

Ранее в Кремле подтвердили согласие президента РФ Владимира Путина разместить вооруженную миссию ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса.