В течение дня в зоне АТО российско-оккупационные войска резко снизили число обстрелов – штаб
В течение дня в зоне проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска резко снизили количество обстрелов: всего лишь 7 раз нарушили «режим тишины».
Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в сводке по состоянию на 18.00.
На Мариупольском направлении террористы 5 раз нарушили «режим тишины». В Марьинке противник открывал огонь из стрелкового оружия в районах Славного и Широкино боевики вели огонь из пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем, а по Водяному – из ствольной артиллерии калибра 122 мм.
На Донецком направлении оккупанты дважды стреляли по защитникам Авдеевки, при этом они открывали огонь из гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
Читайте такжеСилы АТО отбили атаку боевиков под Мариуполем
В Луганской области за указанный период нарушений «режима тишины» не зафиксировано.
Как сообщал УНИАН, 18 октября на Донбассе с полуночи и до 18.00 было зафиксировано 35 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск по позициям Вооруженных сил Украины.
В целом за прошедшие сутки террористы 57 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.