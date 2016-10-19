Штаб АТО: за сутки боевики почти вдвое увеличили количество обстрелов

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 19 октября.

На Мариупольском направлении зафиксированы 44 провокации против сил АТО. Боевики обстреливали из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия укрепления Вооруженных Сил Украины вблизи Талаковки, Павлополя, Гранитного, Красногоровки и Марьинки, а по Водяному, Лебединскому и Широкиному в очередной раз был применен огонь ствольной артиллерии калибров 122мм и 152мм, минометов калибров 82мм и 120мм.

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На Луганском направлении со стороны врага произошло 10 случаев нарушения режима прекращения огня. По украинским позициям противник открывал огонь в районах Попасной и Орехово из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в Новозвановке и Крымском подразделения Вооруженных Сил Украины были обстреляны из минометов 120 калибра.

На Донецком направлении произошло 3 обстрела сил АТО. В частности, в Авдеевке противник вел огонь из гранатометов, а в Верхньоторецкому - из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия и минометов калибра 82мм.

Как сообщал УНИАН, в предыдущие сутки российско-оккупационные войска 29 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, в основном также на Мариупольском направлении.