Бойовики обстрілюють Авдіївку зі 120-мм мінометів

Про це УНІАН повідомив капелан Християнської служби порятунку Володимир (Швед). Він служить у частині Цивільно-військового співробітництва ЗСУ, яка базується у Авдіївці.

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За його словами ведеться прицільний вогонь по житлових кварталах, де є люди. Крім мінометів вогонь ведуть ще дві САУ.

"Вогонь триває хвилин 20-30, потім на кілька хвилин стихає, перезаряджаються, і знову починається обстріл. Так триває приблизно до опівночі. Сьогодні обстріл потужніший ніж за попередні дні", - сказав капелан Володимир.

Раніше УНІАН повідомляв, що сьогодні на Донбасі російсько-терористичні війська порушували «режим тиші» переважно на Маріупольському напрямку, застосовуючи при цьому важке озброєння. Зокрема, станом на 18.00, з опівночі і до 18.00 зафіксовано 13 випадків порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, 12 з яких - на Маріупольському напрямку.