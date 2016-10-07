На участке Богдановка-Петровское начался процесс разведения сил

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Только что здесь начался процесс отвода войск. Согласно договоренностям, к воскресенью войска должны быть отведены на один километр с одной и другой стороны", - говорится в сообщении.

По его словам, эта территория продолжает оставаться под контролем украинских властей, под наблюдением разведчиков и ОБСЕ.

"В случае нарушения агрессором договоренности, максимум за 10 минут наши войска в полной боевой готовности займут прежние позиции и возьмут под контроль всю эту территорию. Но очень надеюсь, что такой необходимости не будет", - добавил Жебривский.

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Как сообщал УНИАН, контролируемые Россией боевики вернули на позиции свои передовые подразделения в районе Петровского. Напомним, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения.

Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток.

В тексте соглашения также отмечается, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. При этом именно разведение сил и средств на каждом из двух участков осуществляется при мониторинге со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.