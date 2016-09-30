Боевики "ЛНР" в районе разведения сил убрали некоторые бетонные заграждения – Хуг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время брифинга сегодня в Киеве.

Он напомнил, что Рамочное соглашение предусматривает, что у сторон есть 13 дней на выполнение этого соглашений на первых трех участках: Петровском, Золотом и Станице Луганской.

«Стороны осознают необходимость действовать. Представители так называемой «ЛНР», например, убрали некоторые бетонные заграждения в районе Золотого-Первомайского. В этом же районе мы наблюдали некоторые работы по разминированию, которые проводили ВСУ. Это то, что мы увидели во вторник», - сказал Хуг.

Хуг добавил, что такие действия свидетельствуют о том, что обе стороны осознают тот факт, что нужно соблюдать подписанное в Минске соглашене.

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«Есть политическая воля, есть имеющиеся ресурсы, и мы готовы и способны выполнять свою работу. Я призываю стороны устранить любые технические проблемы, которые могут помешать этому процессу. Я призываю их к взаимодействию с Совместным центром контроля и координации (СЦКК) и к соблюдению согласованных сроков», - отметил Хуг.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. В тексте соглашения отмечается, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину.