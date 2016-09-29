В районе Авдеевки и Верхнеторецкого боевики вели обстрелы из гранатометов - штаб
21:16, 29 сентября 2016Война
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На Донбассе сегодня с полуночи российско-оккупационные войска 11 раз нарушали режим прекращения огня.
На Донбассе сегодня российско-оккупационные войска 11 раз нарушали режим прекращения огня / Пресс-центр штаба АТО
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.
Отмечается, что на Мариупольском направлении противник нарушал «режим тишины» в районе Широкино, при этом применял стрелковое оружие.
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На Донецком направлении оккупанты вели обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки и Верхнеторецкого.
На Луганском направлении противник прибегал к вооруженным провокациям в районе Новоалександровки и Попасной, где также применял стрелковое оружие и пулеметы.
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