В районе Авдеевки и Верхнеторецкого боевики вели обстрелы из гранатометов - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

Отмечается, что на Мариупольском направлении противник нарушал «режим тишины» в районе Широкино, при этом применял стрелковое оружие.

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На Донецком направлении оккупанты вели обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки и Верхнеторецкого.

На Луганском направлении противник прибегал к вооруженным провокациям в районе Новоалександровки и Попасной, где также применял стрелковое оружие и пулеметы.