"Донецкое досье": журналисты получили переписку боевиков Донбасса с наставниками из Кремля

Об этом стало известно из обнародованной электронной переписки, оказавшейся в распоряжении Die Zeit и телеканала ZDF, передает InoPressa.

Утечка информации в объеме около 11 гигабайт произошла из "Министерства информации" боевиков.

"Московские наставники, управляющие пропагандистской войной, по всей видимости, являются либо представителями околокремлевских кругов, либо непосредственно администрации президента Путина, который всегда отрицал какое бы то ни было влияние Москвы на восточноукраинских сепаратистов", - говорится в статье.

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Как сообщает немецкое издание, "в 41-страничном документе, подготовленном российскими консультантами, детально излагается стратегия, следуя которой, СМИ на подконтрольных боевикам территориях должны дискредитировать власть в Киеве и клеймить США "как зачинщика конфликта в Украине". Кроме того, кремлевские наставники настоятельно советуют создать группу комментаторов, которая бы занималась публикацией пророссийских постов в таких социальных медиа, как Facebook. Активная деятельность этой группы должна создавать впечатление, что подобным образом думает большинство".

На основании "донецкого досье" становится ясно, что критически настроенные журналисты должны ожидать репрессий, говорится в статье. Так, боевики систематически мониторят международные СМИ и составляют свои черные списки - в них попали, к примеру, информагентства Reuters и Associated Press.

Российское посольство в Берлине, отмечает Die Zeit, пока никак не комментирует появившуюся информацию.