Экс-министр экономики РФ: Путин на проекте "Новороссия" поставил крест

Андрей Нечаев – известный российский ученый-экономист, экс-президент банка «Российская финансовая корпорация», министр экономики России в 1992—1993 годах, сейчас – председатель партии «Гражданская инициатива». Нечаев одним из первых в РФ заявил о неутешительных прогнозах относительно будущего экономики своей страны – в частности, о скором истощении финансовых резервов, вызванном неразумной экономической политикой Кремля и международными санкциями.

Объясните, почему в России слова «либерал» и «националпредатель» стали синонимами? И почему дискуссии в обществе и особенно на ТВ ведутся теперь исключительно между сторонниками президента РФ?

Политика, которая проводится в России, очень далека от либеральной, но во всем якобы виноваты либералы. Это чистая пропаганда, безусловно. Налицо серьезные провалы в социальной сфере, экономической политике, в целом, и в системе госуправления, которая стала притчей во языцех - даже с очень высоких трибун говорят о необходимости ее реформирования. Но признаться себе в том, что та модель развития и управления, которая была выбрана в середине нулевых годов, зашла в тупик, власть не хочет. Значит, надо найти врагов, которые виноваты, что страна за последние шесть лет переживает второй серьезный экономический кризис. И их выбрали.

С одной стороны, это наши западные партнеры во главе с США, с другой стороны, надо было найти внутренних врагов. Их то ли нашли, то ли, скорее, придумали и приклеили им ярлык «либералы». Хотя в эту группу попадают и люди очень далекие от таких взглядов. Почти в каждом госСМИ это слово мелькает к месту и к не месту, с негативным оттенком. Либералов, разве что, не приравнивают пока к педофилам или ворам в законе. Надо отдать должное нашей пропаганде - и я искренне перед ней снимаю шляпу – люди работают очень талантливо и эффективно, этот фокус удается. Талант этот дьявольский. Число верных сторонников президента, которые считают его абсолютно безгрешным, действительно велико. Ситуация в обществе меняется, но нужно быть справедливым: Путин, безусловно, популярный политик и сам по себе очень талантливый пропагандист.

В любой неприятной ситуации властям удается переводить стрелки на внутренних и внешних врагов, на худой конец, на правительство РФ. Причем правительство не целиком, а исключительно экономический блок, поскольку считается, что там сидят либералы, и они во всем виноваты. Люди в это верят.

Почему верят?

В некотором смысле, это исконно присуще российскому менталитету: царь хороший, бояре плохие. Это повторялось всегда с настоящим царем, пока его не свергали, это повторялось позже со Сталиным, мол, он не знает о безобразиях, репрессиях, и ему надо об этом донести, но окружение держит его в неведении. Потом Хрущев попытался это развеять, а последующие генсеки, с разной мерой успешности, играли ту же роль. Это результат российской недодемократии.

Период демократического развития в России, в целом за ее историю, был микроскопически коротким – после февральской буржуазной революции до октябрьской в 1917 году. Позже только реформы Горбачева и первая половина 90-х. Не прижилась тут демократия.

В России много говорят о системном экономическом кризисе, который только усугубился падением цен на нефть и санкциями. Значит ли это, что через какое-то время такие страны как Украина смогут вздохнуть спокойно, потому что РФ будет заниматься своими внутренними делами?

Я не принимаю решения ни по экономической политике, ни по Украине, я скромный член экспертного совета при правительстве РФ, хотя знаю лично большинство людей, принимающие экономические решения. Я сотни раз говорил в российских СМИ, что у нас системный экономических кризис. Как бы ни хотелось некоторым западным и украинским ньюсмейкерам обвинить в кризисе санкции, это не так. Забавно, что этим приемом очень активно и очень странным образом пользуются и некоторые украинские политики, и российская пропаганда – те и другие преувеличивают значения санкций. Наши беды не из-за них, наши беды – это системный экономический кризис.

Замедление, а потом и падение основных макроэкономических показателей началось с 2012 года – задолго до Крыма, обострения геополитической ситуации и до падения цен на нефть. Цена сто долларов за баррель была комфортна для России, прекрасно продвигались переговоры с ЕС о безвизовом пространстве и гуманитарном сотрудничестве. Тогда о санкциях и подумать никто не мог. Все было очень благостно, а экономика начала пикировать. Санкции и падения цен на нефть ситуацию усугубили, но не явились первопричиной.

Что касается исчерпания резервов – есть разные оценки. Медианная оценка такова: если все останется так, как сейчас, то это произойдет где-то во второй половине 2017 года. Но это вызов, собственно, для бюджета. На повестке дня более глубинный вопрос - по какому пути пойдут российские власти. Россия в вопросе социально-экономической политики стоит на развилке. Один вариант – закручивание гаек, еще большее огосударствление экономики, ставка на госкомпании, повышение налогов на частный бизнес. Второй вариант – либерализация экономики, создание благоприятного предпринимательского климата, создания условий, чтобы российский капитал инвестировался в России и так далее.

Президент это понимает, но у него нет готового решения, и внешне это проявляется в несколько странных подготовительных действиях. Он сначала возобновляет деятельность экономического совета и создает рабочую группу во главе с Кудриным, который - сторонник второй точки зрения. Через короткое время создается вторая рабочая группа во главе с идеологами первого подхода, дополненного идеями управляемой денежной эмиссии. То есть, предлагается накачать экономику деньгами, попытаться за счет нее простимулировать экономический рост и решить бюджетные проблемы. Очевидно шараханье из стороны в сторону.

Так экономические сложности в РФ могут изменить политику вашей страны по отношению к Украине?

Сами по себе бюджетные проблемы, о которых мы говорим, связанные с исчерпанием резервного фонда и фонда национального благосостояния, прямого отношения к Украине не имеют. Безусловно, есть какая-то помощь Донбассу, но она, в масштабах российского бюджета, ничтожна. С экономической точки зрения эти проблемы не решатся, если краник помощи Донбассу будет перекрыт. Конкретных сумм, понятно, никто не назовет, это идет по линии разных ведомств. Но для России эта цифра не драматична.

Другая история, если будет выбран первый путь социально-экономической политики и для дальнейшего закручивания гаек будет необходимость держать российское общество в тонусе - для этого нужно, чтобы конфликт в Украине продолжался. Это хорошая почва для пропаганды. Если все-таки будет сделана ставка на второй путь, то в него входят и восстановление отношений с Западом, и борьба за снятие санкций, тогда, вероятно, ситуация в восточной Украине тоже поменяется.

Думаю, что в любом варианте критическое и враждебное отношение к нынешнему руководству Украины сохранится.

В Украине иногда можно услышать мнение, что надо еще немного подождать, и Россия сама рухнет под тяжестью внутренних проблем… А Украина будет жить лучше…

Это чепуха. Россия не развалится. Я как человек, который в свое время с группой коллег получил действительно развалившеюся экономику после развалившейся страны, белой завистью завидую действующему правительству с их проблемами. Тогда шла речь об угрозе хаоса, голода, угрозе гражданской войны, выживания или распада России. Сейчас эти риски тысячекратно меньше.

А что касается Украины, то все зависит от вашей внутренней политики и терпения западных стран оказывать вам финансовую поддержку, что отнюдь не является гарантированным. В любом случае, остается открытым вопрос - кто будет платить за восстановление Донбасса?

Тот, кто его контролирует, на данный момент – это Россия…

Как мне представляется, Путин на проекте «Новороссия» поставил крест. Ему он пока нужен, чтобы иметь козырные карты (в его понимании) для дипломатического торга с Западом. Нужны рычаги, которые будут держать в напряжении Украину, но явно идея присоединения этих областей к России или создания какого-то независимого государства, дружественного России, по моим ощущениям, похоронена. Это вопрос как Донбасс подороже отдать Украине обратно, причем, торгуясь с Западом. Я видел разные оценки, но ни у кого нет сомнений, что восстановления Донбасса и особенно Луганщины – это большие деньги, и не уверен, что украинская экономика в состоянии потянуть это. Хотя, по некоторым источникам, ситуация неоднозначная: ЖКХ безнадежно разрушено, а предприятия олигархи смогли сберечь, мотивируя финансово участников боев. Поэтому производственная база мало пострадала. Но восстановить ЖКХ, инфраструктуру - тоже дело далеко не дешевое. Донбасс сейчас - в широком смысле этого слова - чемодан без ручки.

Уже достаточно давно я участвовал в теледискуссии, где оппонентами были руководители из неконтролируемой Украиной части Донбасса - с апологетами «Новороссии». И я у них спрашивал: «Что сейчас (а не исторически) такое «Новороссия»?». Никто на этот вопрос не ответил. Не потому, что стеснялись, а потому, что на самом высшем уровне не было понимания, что это такое и где она заканчивается – это коридор до Крыма, или это [территория] от Одессы до Харькова.

Во многом наше руководство просто плыло по течению. Надо смотреть правде в глаза: в Донецкой и Луганской областях были протесты, начавшиеся не потому, что отряд Гиркина вошел. Многое произошло из-за не очень умной политики руководства Украины. В Москве, видимо, был расчет, что такие же настроения возобладают и других областях, где были пророссийские выступления, хотя они и не носили столь массовый характер. Часть населения этих областей действительно ассоциировали себя больше с Россией, чем с Украиной, как, кстати, и граждане в Крыму. Это безусловный факт. Я не говорю сейчас про международное право, а только чисто о настроениях граждан. Видимо, расчет был, что эта волна покатится дальше. Не покатилась.

Можно посчитать цену Крыма и Донбасса для России?

Можно сделать научную работу и попытаться посчитать, сколько это стоило в деньгах. Я не хотел бы называть конкретные цифры. Тут все так запутано и переплетено. Например, с точки зрения российского потребительского рынка, российские антисанкции сыграли гораздо более негативную роль, чем санкции в отношении России. Их можно было избежать. Это было чисто политическое решение и плюс желание дать импульс импортозамещению.

В целом, результат крайне негативный. Отношения с ближайшим соседом и, несомненно, с братским народом – говорю это без всякого пафоса – испорчены на десятилетия. Испорчены отношения на неизвестный срок с Западом. Это факт. Но вопрос, с какой позиции на ситуацию в целом смотреть. Безусловно, произошла консолидация части российского общества вокруг «крымнаш» и вокруг привычного для значительной части советских людей противостояния с Западом.

Россияне вернулись в привычную для многих идеологическую атмосферу – тут мы, а там враг. Сейчас он в лице Обамы, завтра будет кто-то другой. Несколько десятилетий мы вели холодную, а иногда и горячую, войну с американцами. Не уверен, 86%, 72% или 93%, но значительная часть искренне верит, что Америка - наш лютый враг.

Я сейчас встречаюсь с избирателями, и эта тема возникает. Россияне искренне считают, что мы встаем с колен, мы в кольце врагов, нас хотят погубить, развалить и так далее. Семена пропаганды упали на благодатную почву. С точки зрения рейтингов и личной популярности Путина – они скакнули вверх. Я бы осторожно говорил о цифрах, так как надо понимать историческую память российского человека – ведь когда по личному телефону звонят и спрашивают, одобряете ли вы деятельность президента, далеко не каждый решится сказать, что не одобряет. Но, тем не менее, популярность президента Путина сильно выросла. Если это является целью - такая консолидация не всей, но большой части нации вокруг ее лидера, то эта цель блестяще достигнута.

То есть, ожидать победы холодильника над телевизором не стоит?

Я это фразу тоже часто использую. Я ждал реванша холодильника раньше, но пока он не произошел. 10% снижение реальных зарплат оказалось недостаточным для того, чтобы люди вышли на улицу…

Роман Цимбалюк, Москва