Хуг сегодня посетит участок разведения сил и средств на Донбассе

Об этом сообщает мониторинговая миссия ОБСЕ на странице в Facebook.

"28 сентября, Первый Заместитель Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ), Александр Хуг вместе с другими наблюдателями СММ ОБСЕ осуществит патруль в район Богдановки-Петровского - одного из трех участков разведение сил и средств", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на трех участках с определенными координатами.

Отметим, что после подписания 21 сентября Рамочного решения Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения боевики продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ.

Так, 25 сентября спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что боевики не допускают наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в город Золотое, в котором планируется разведение сил и средств от линии соприкосновения.