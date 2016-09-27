За минувшие сутки в зоне АТО трое бойцов ВСУ получили ранения – Лысенко
13:09, 27 сентября 2016Война
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За минувшие сутки трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения на Донбассе.
Военный на Донбассе, иллюстрация / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших в рядах украинских войск нет, но трое военнослужащих получили ранения», - заявил Лысенко.
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Ранения украинские военные получили в результате обстрелов боевиков.
Также за минувшие сутки на Донецком направлении был зафиксирован пролет двух вражеских беспилотных летательных аппаратов.
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