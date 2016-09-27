За минувшие сутки в зоне АТО трое бойцов ВСУ получили ранения – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших в рядах украинских войск нет, но трое военнослужащих получили ранения», - заявил Лысенко.

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Ранения украинские военные получили в результате обстрелов боевиков.

Также за минувшие сутки на Донецком направлении был зафиксирован пролет двух вражеских беспилотных летательных аппаратов.

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