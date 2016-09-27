"Режим тишины" в зоне АТО: за сутки боевики увеличили количество обстрелов почти втрое

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 27 сентября.

На Луганском направлении зафиксировано 10 нарушений “режима тишины”. Противник прибегал к вооруженным провокациям из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Новоалександровки, Новозвановки и Станицы Луганской.

На Мариупольском направлении зафиксировано 18 нарушений “режима тишины”. В районе Марьинки, Старогнатовки, Широкиного и Павлополя боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Кроме того, по Марьинке вел огонь снайпер, а по Старогнатовке боевики открывали огонь из БМП.

Читайте такжеВозле Авдеевки на растяжке подорвались военные: двое бойцов ранены (видео)На Донецком направлении зафиксировано 12 обстрелов. Оккупанты вели огонь из минометов 82-го и 120 калибра по Зайцевому, а из 120-го - по Нижнему Лозовому. Также боевики открывали огонь из стрелкового оружия и пулеметов по Верхньоторецькому, Зайцевому, Авдеевке и Нижнему Лозовому. А с БМП - по Зайцевому и Нижнему Лозовому.

"Несмотря на эти провокации, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются Минских соглашений", - подчеркивает штаб АТО.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.