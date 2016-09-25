За прошедшие сутки в зоне АТО ранен один украинский военнослужащий

На протяжении прошедших суток в зоне проведения антитеррористической операции в результате обстрелов боевиков ранен один украинский военный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военнослужащих нет. Только один получил ранение в результате обстрелов в Авдеевке", - сказал Лысенко.

По его словам, вчера в районе проведения антитеррористической операции обстановка оставалась напряженной - боевики использовали против украинских военных стрелковое оружие, а на Донецком направлении - 4 раза миномет.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе российско-террористические войска 29 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.