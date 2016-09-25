"Тишина" по-донбасски: количество обстрелов выросло, активизировались снайперские группы боевиков

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

В частности, на Донецком направлении зафиксировано 12 обстрелов. Оккупанты вели огонь из миномета 82-го калибра по Пескам и Авдеевке, а из миномета 120-го калибра - по Шахте Бутовка. Также из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия враг вел огонь в районе Авдеевки, Верхньоторецкого и Новгородского. А в районе Авдеевки противник применил снайперскую группу.

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На Луганском направлении зафиксировано 5 нарушений “режима тишины”. Противник прибегал к вооруженным провокациям в районе Новозвановки и Новоалександровки, открывая огонь из гранатометов и стрелкового оружия. А по Станице Луганской враг открывал провоцирующий огонь из подствольных гранатометов.

"На Мариупольском направлении зафиксировано 12 нарушений “режима тишины”. В районе Марьинки, Новотроицкого, Тарамчука, Павлополья, Старогнатовки и Широкино боевики вели огонь из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов. А в районе Марьинки противник применил снайперскую группу", - говорится в сообщении штаба.

Кроме того, в зоне проведения АТО за прошедшие сутки зафиксирован пролет 2 БПЛА.

"Несмотря на провокации, Вооруженные силы Украины неуклонно придерживаются Минских договоренностей", - подчеркнули в пресс-центре.

Ранее в штабе АТО заявили, что Украина согласится отвести войска с передовой только при условии полного прекращения обстрелов.