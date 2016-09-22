На оккупированный Донбасс прибыл очередной "гумконвой" из РФ: машин больше заявленного

"Автомобили гуманитарной колонны МЧС России прибыли в пункты назначения в Донецкой и Луганской областях", - сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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В ведомстве подчеркивают, что весь груз якобы будет распределен среди "населения Донбасса".

"При разгрузке присутствуют представители "органов местного самоуправления", которые в дальнейшем распределят гуманитарную помощь по социально значимым объектам Донецкой и Луганской областей", - утверждают в МЧС РФ.

В свою очередь спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в своем Facebook прокомментировал отправку 56-го "гумконвоя" так: "поскольку РФ в очередной раз грубо нарушила нормы международного и национального права, регламентирующих порядок направления гуманитарных грузов, и представители МККК также не принимали в этом участия, украинская межведомственная группа осуществляла лишь визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций".

"В ходе визуального наблюдения было установлено, что большинство автомобилей заполнены, якобы, продуктами питания и медикаментами. В то же время особенностью 56-го "гумконвою" можно считать несоответствие указанного в ноте МИД РФ характера груза, поскольку, помимо заявленных товаров, въехали грузовики с книгами (1 а/м), мебелью (1 а/м) и сантехникой (1 а/м), а также количества транспортных средств (заявлено – 60, въехало – 69)", - добавил представитель Госпогранслужбы.

Как сообщал УНИАН, 25 августа в МЧС РФ сообщили об отправке на оккупированный Донбасс своего 55-го «гуманитарного конвоя».

РФ с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к досмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания было оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».