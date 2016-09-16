За сутки в зоне АТО контужен один военный, ранены еще трое

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

“За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет. Однако, трое ранены и один военный контужен в результате подрыва на взрывных устройствах в Крымском и Авдеевке”, - сказал спикер.

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По его словам, на протяжении минувших суток ситуация в зоне АТО несколько улучшилась - боевики не применяли ствольную артиллерию и танки.

Как отметил Лысенко, это связано с визитом в Украину и, в частности, посещением Донбасса министрами иностранных дел Франции и Германии.

В то же время, отметил спикер, полного перемирия нет - оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции из стрелкового оружия.