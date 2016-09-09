Статус участника боевых действий получили более 177 тысяч бойцов АТО - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

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«Министерство обороны Украины продолжает поощрять военнослужащих, которые отличились во время выполнения задач по защите Родины в районе АТО. В этом месяце ведомственные награды и ценные подарки оборонного ведомства получили 135 участников АТО, статус участника боевых действий получили более 3 тысяч человек», - отметил он.

Также с начала проведения АТО 11 тыс. участников наградили государственными наградами и 15,580 тыс. получили награды Минобороны, статус участника боевых действий получили 177,655 тыс. военнослужащих и работников ВСУ.