"Это надо повторить": ОБСЕ призывает прекратить огонь на Донбассе с полуночи 31 августа

Об этом он сказал на брифинге по итогам сегодняшнего заседания ТКГ в Минске, который транслировал телеканал «112 Украина».

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что в прошлом году удалось достичь прекращения огня в сентябре с началом учебного года.

"Это был самый тихий месяц (сентябрь 2015 года - УНИАН). И это надо повторить", - заявил Сайдик.

При этом он уточнил, что прекращение огня должно быть бессрочным.

"Бессрочное прекращение огня - это самое главное", - пояснил Сайдик.

В связи с этим он подчеркнул, что все зависит от политической воли сторон.

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Сайдик рассказал, что рабочая подгруппа по вопросам безопасности обсуждала вопросы прекращения огня, в связи с чем он решил сделать заявление.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДО и ОРЛО заявила о необходимости бессрочного прекращения огня в связи с началом нового учебного года, начиная с полуночи 31 августа. Я лично призываю все стороны выразить свою поддержку этого заявления на высшем уровне", - сказал спецпредставитель ОБСЕ.

Он напомнил, что год назад он уже выступал с таким призывом.

"Я действительно надеюсь, что дети, как и в прошлом году, могут совершенно спокойно начинать свой учебный год, новый учебный год, начиная с полуночи 31 августа", - сказал Сайдик.

Он также сообщил, что следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 7 сентября.