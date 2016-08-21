Боевики обстреляли автомобиль с украинскими наблюдателями СЦКК: штаб опубликовал фото последствий

Об этом говорится в сообщении руководителя украинской стороны СЦКК генерал-майора Бориса Кременецкого, опубликованном на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Незаконные вооруженные формирования с 16:20 часов до 16:45 часов по указанному району (вблизи Светлодарска – УНИАН) из направления населенного пункта Калиновка в направлении населенного пункта Луганское выпустили 15 мин калибром 82 мм и обстреляли из зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов», - цитирует пресс-центр Кременецкого.

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По его словам, наблюдательная группа осуществляла в этом месте фотофиксацию нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, которые накануне совершили обстрел указанного выше района из запрещенных Минскими договоренностями минометных систем калибром 82 мм и 120 мм.

«В автомобиле повреждено переднее и заднее стекло, запасное колесо, электрическая проводка, передняя панель, воздушный патрубок, крепление радиатора, правые передние и задние двери, салон автомобиля, а также передняя решетка. Во время обстрела личный состав наблюдательной группы успел спрятаться в укрытие и повреждений не получил», - сообщил руководитель СЦКК.

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Кременецкий отметил, что факт обстрела наблюдательной группы может квалифицироваться как преступление против деятельности наблюдателей СЦКК и подлежит вынесению для обсуждения во время заседания в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Кроме того, об обстреле наблюдательной группы украинской стороны СЦКК было немедленно сообщено Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Как сообщал УНИАН, ранее в СЦКК заявляли, что вооруженные и информационные провокации главарей «ДНР/ЛНР» свидетельствуют об их намерениях любой ценой поддерживать эскалацию конфликта на Донбассе. Об этом свидетельствуют ежедневные многочисленные факты нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, которые фиксируются наблюдателями украинской стороны СЦКК.