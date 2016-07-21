Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"
Очередная, 54-я автоколонна МЧС России с "гуманитарным грузом" отправилась на Донбасс из Ростовской области.
В Донецкую область отправили более 50 автомобилей, передает РИА Новости.
Утверждается, что автомобили доставят свыше 400 тонн "гуманитарных грузов" — продукты питания, медикаменты и учебную литературу.
Колонна проследует к государственной границе на пункт пропуска "Донецк" якобы для прохождения необходимых таможенных процедур.
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Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинские правоохранители заявляли о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания было оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.
В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".