Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"

В Донецкую область отправили более 50 автомобилей, передает РИА Новости.

Утверждается, что автомобили доставят свыше 400 тонн "гуманитарных грузов" — продукты питания, медикаменты и учебную литературу.

Колонна проследует к государственной границе на пункт пропуска "Донецк" якобы для прохождения необходимых таможенных процедур.

Читайте такжеГПСУ: отправка Россией 51-го "гумконвоя" на Донбасс - очередное грубое нарушение международного законодательства

Читайте такжетак называемые "гуманитарные конвои

Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинские правоохранители заявляли о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания было оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".