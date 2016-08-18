У боевиков снова замечены огнеметные системы "Буратино" - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

Читайте такжеВ "Информационном сопротивлении" озвучили свой сценарий завершения войны на Донбассе

«На территории Ясиновского коксохимзавода (Макеевка) за последние 2 суток боевики сконцентрировали значительное количество (до 30 единиц) боевых машин: ББМ, танки, САУ, также идентифицировано несколько единиц тяжёлых огнемётных систем залпового огня ТОС-1 «Буратино», - написал он.

Как утверждает Тымчук, в Дебальцево и Ясиноватую прибыло по несколько вагонов (до 10 в каждом случае) с боеприпасами и запчастями для бронетехники.

«Из Краснодона в район Луганска и Стаханова террористы перебрасывают перекатом бронетехнику, в основном БМП-1,2 и МТ-ЛБ (переброска осуществляется небольшими партиями по 3-4 машины). По Бахмутской трассе боевики перебросили 5 топливозаправщиков», - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Славяносербска боевики оборудуют новые опорные пункты.

По информации Тымчука, в Тельманово на территории бывшего предприятия «Сельхозтехника» базируется подразделение военнослужащих вооруженных сил РФ численностью порядка 120 человек и 15 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, советская тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1 «Буратино» и ее современная российская модификация ТОС-1А «Солнцепёк» предназначена для обстрела целей неуправляемыми реактивными снарядами с зажигательной или термобарической (объемного взрыва) боеголовкой.

Ранее в пресс-центре штаба АТО сообщали, что РФ использует Донбасс как полигон для испытания своих новейших образцов оружия.

В октябре 2015 года Великобритания попросила Россию объяснить, как на Донбассе появились артустановки «Буратино».