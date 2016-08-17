Ночью боевики обстреляли пункт пропуска "Станица Луганская"
08:59, 17 августа 2016Война
721 0
Террористы использовали гранатометы и стрелковое оружие.
КПВВ "Станица Луганская" обстреляли из гранатометов / cxid.info
За прошедшие сутки боевики продолжали обстреливать позиции, на которых несут службу военнослужащие Госпогранслужбы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Читайте такжеБоевики активизировались по всей линии разграничения, били из тяжелого оружия - штаб АТО
"Вчера с 9 вечера и до полуночи российские наемники вели обстрел по контрольному пункту въезда-выезда "Станица Луганская". Огонь велся со стороны горы Князя Игоря. Террористы использовали гранатометы и стрелковое оружие". - говорится в сообщении.
Пострадавших среди пограничников нет. Огонь в ответ не открывался.
Напомним, в течение последних трех дней террористы обстреливали также КПВВ "Майорск".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter