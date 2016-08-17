Ночью боевики обстреляли пункт пропуска "Станица Луганская"

За прошедшие сутки боевики продолжали обстреливать позиции, на которых несут службу военнослужащие Госпогранслужбы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Вчера с 9 вечера и до полуночи российские наемники вели обстрел по контрольному пункту въезда-выезда "Станица Луганская". Огонь велся со стороны горы Князя Игоря. Террористы использовали гранатометы и стрелковое оружие". - говорится в сообщении.

Пострадавших среди пограничников нет. Огонь в ответ не открывался.

Напомним, в течение последних трех дней террористы обстреливали также КПВВ "Майорск".