Террористы снова обстреляли пост "Майорск" из минометов

Как отмечается в сообщении ведомства, кроме стрелкового оружия и гранатометов российские наемники все чаще начали использовать минометы.

Так, вчера около 23 часов боевики в очередной раз открыли огонь по контрольному посту «Майорск», что на направлении КПВВ «Зайцево».

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"Чтобы попасть в пограничников, они использовали минометы, а огонь вели из Горловки, что на неконтролируемой территории. В целом российские наемники выпустили более 10 мин калибра 120 миллиметров", - сказано в сообщении.

Отмечается, что никто из пограничников не пострадал.

Напомним, вчера в 4 часа утра террористы из Горловки из минометов также обстреливали контрольный пост "Майорск".