Боевики из противотанкового гранатомета обстреляли пешеходный мост в Станице Луганской

Боевики незаконных вооруженных формирований ОРЛО начали использовать более широкий спектр противотанковых средств, в частности большей мощности. Об этом на странице штаба АТО в Facebook сообщил пресс-офицер украинской стороны Совместного Центра по контролю и координации, подполковник Вадим Бакай.

Читайте такжеВ зоне АТО за сутки ранены трое военных

«Вчера, 13 августа, военнослужащие украинской стороны СЦКК во время фиксации фактов нарушения режима прекращения огня со стороны НЗФ ОРЛО вблизи пешеходного моста в Станице Луганской нашли остатки тандемной противотанковой гранаты от ручного противотанкового гранатомета РПГ-27 «Таволга», - говорится в сообщении.

В штабе объяснили, что это оружие намного мощнее распространенного и всем известного РПГ-7В, и призвано бороться с современными основными боевыми танками противника, которые оснащены динамической защитой и усиленной броней.

Насчет характеристик этого гранатомета, то в СЦКК отмечают, что бронебойная сила его тандемного боеприпаса (то есть с двойной боевой частью: первая – уничтожает динамическую защиту бронеобьекта, а вторая – прожигает основную броню) позволяет прожечь броню за динамической защитой до 0,6 м, пробить железобетон толщиной до 1,5 м, кирпич – до 2 м и деревоземляное укрытие – до 3,7 м. Эффективная дальность стрельбы до 200 м.

«На вооружении Вооруженных сил Украины такого оружия нет. Поэтому с уверенностью можно утверждать, что это очередной доказательства использования российского оружия на Донбассе. А еще можно сделать предположение, что боевики НЗФ ОРДО и ОРЛО продолжают осваивать новые для себя образцы оружия, «приобретенные» в российском «военторге». То есть единичные случаи прилета таких специфических боеприпасов можно расценить как пристрелку и приобретение навыков использования более мощных ручных противотанковых гранатометов», - подчеркивают украинские военные.

Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток в районе проведения антитеррористической операции российские оккупационные войска 56 раз открывали огонь по позициям сил АТО. В том числе 27 раз на Мариупольском, 23 на Донецком и 6 на Луганском направлениях.