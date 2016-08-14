На Мариупольском направлении произошли боевые столкновения: силы АТО отбили атаки вражеских диверсантов

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, на Мариупольском направлении в нарушение Минских соглашений враг трижды применил тяжелую артиллерию. Более чем сотню снарядов калибра 122 мм были выпущены по защитникам Лебединского и Сладкого. Под огонь минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции в Талаковке, Марьинке, Новотроицком, Гнутовом и Павлополье.

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«В Николаевке и Богдановке еще до рассвета состоялись боевые столкновения. Во время этих непродолжительных вооруженных провокаций диверсионные разведывательные группы открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Получив достойный отпор на обоих участках, враг отступил», - говорится в сообщении.

Как отмечается, вблизи Старогнатовки зафиксирован огонь из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Марьинки снова проявил себя снайпер.

На Донецком направлении противник осуществлял минометные обстрелы разными калибрами по позициям в районе Авдеевки и Луганского, из 82 мм минометов стрелял по защитникам Зайцево, Ленинского, Майорского, Светлодарского и Новоселовки. В Новгородском и Троицком огонь открывался из гранатометов и пулеметов крупных калибров. БМП враг применил по укреплениям Троицкого.

На Луганщине противник вел огонь из минометов по Новотроицкому. В Новозвановке, Новоалександровке, Станице Луганской и Желтом он открывал гранатометний огонь. В Желтом к тому же была зафиксирована активность снайпера.

Днем было замечено две попытки проведения противником аэроразведки наших позиций. Один из беспилотных летательных аппаратов выявлено средствами радиолокационной разведки в районе Торецкана высоте более 3000 м.