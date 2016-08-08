The Washington Post: Вторгаясь в Украину

Об этом говорится в редакционной статье "Вторгаясь в Украину", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

По данным Организации Объединенных Наций, в июне и июле были убиты 20 гражданских лиц, 122 получили ранения, это в два раза превышает среднемесячное количество жертв в предыдущие девять месяцев. Со своей стороны, украинская армия сообщила, что в июле погибли, по меньшей мере, 13 солдат. Большинство из них погибли во время обстрелов из тяжелого оружия, в том числе артиллерии и установок "Град", которые были прямо запрещены двумя мирными соглашениями, которые заключили Россия и Украина. Помимо кратких периодов, российская сторона никогда полностью не соблюдала соглашение о прекращении огня, говорится в отчетах международных наблюдателей.

Между тем, военные поставки продолжают поступать через восточную границу Украины, части которой находятся под исключительным контролем России. Согласно заявлениям украинских чиновников, по меньшей мере 19 поездов с военной техникой пересекли границу в июле. 2 августа власти сообщили, что в течение предыдущей недели было поставлено 30 танков, 11 бронемашин и шесть ракетных систем "Град". И это, несмотря на неоднократные обещания России отвести все оружие такого калибра от линии фронта и поместить его под контроль.

Пока не ясно, сколько российских военных действуют в Украине сейчас; в прошлом, по оценкам НАТО и других внешних наблюдателей, количество варьировалось от нескольких до 10 тысяч. Аналитик Пол Гоубл из Jamestown Foundation недавно сообщил в своем блоге, что "кураторы", которых отправил режим Владимира Путина "прикреплены к воинским частям, политическим организациям, газетам и радиостанциям, а также другим различным учреждениям". Они передают приказы из Москвы и контролируют все действия правительства, а также военные операции.

Украинская военная разведка идентифицировала и публично назвала имена десятков российских офицеров, задействованных в регионе. Одного из них, командира взвода по имени Алексей Седиков, схватили 11 июля. В видео, размещенном на YouTube, он сообщил, что россияне занимают многие ключевые руководящие посты, например, такие, как командир батальона и заместитель начальника штаба.

Неудивительно, что вторжение России в Украине напоминает ее действия в Сирии в нескольких ключевых направлениях. Путин прибегнул к уверткам, обману и лжи, чтобы скрыть операции и их цели. В ходе переговоров и конференций с западными дипломатами его помощники неоднократно соглашались следовать планам по прекращению боевых действий, в то время как на местах, российские силы продолжали обстрелы и бомбардировки.

Реакция администрации Обамы на это уже до боли знакома. Государственный секретарь Джон Керри договаривается о планах по прекращению огня; когда Россия их нарушает, он выражает возмущение – а затем возвращается в Москву, чтобы заключить другое соглашение. Президент Обама продолжает настаивать на том, что путь к прекращению конфликтов заключается в сотрудничестве с Россией. Обама, видимо, считает неудобной возможность того, что Путин совершенно не заинтересован и не намерен сотрудничать с Соединенными Штатами по украинскому или сирийскому вопросу. К сожалению, Трамп не единственный, кто отрицает очевидное.