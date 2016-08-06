Украина покажет в Европарламенте "экспонаты убийства", применяемые оккупантами на Донбассе - Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

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«Врачи военных госпиталей говорят, что о жестоком характер Отечественной войны против Украины можно судить по ранениям наших военных. Таких страшных ран медики, которые бывали в разных горячих точках, никогда раньше не видели», - отметила она и добавила: «В больнице им. Мечникова в Днепре спасли за эти два года более 2000 военных».

«Это правильная инициатива - показать, чем убивают украинцев. А наша задача - показать эти свидетельства мира. Уже в августе это увидят депутаты Европарламента, которые приезжают в Украину. Сделаем все, чтобы эти экспонаты убийства украинцев увидели как можно больше европейцев», - добавила она.