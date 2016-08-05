В Днепре открылась выставка осколков, извлеченных из бойцов АТО (фото)

Об этом сообщает dnepr.info.

Специалисты отмечают, что меньший размер осколка очень опасен. Скорость их полета велика. Осколки врачи хранят не только для памяти о спасенных жизней, а и для правоохранителей. Они их используют в качестве доказательств для установления получения ранения в бою, для обнаружения военных преступлений.

Читайте такжеСутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных, есть раненые

Раненым солдатам не разрешается забирать осколки себе. Некоторые из них делают это тайком.

Главврач Мечникова Сергей Рыженко рассказал о 27 месяцах трудной работы:

«Нашими врачами было сделано более 3,5 тысячи операций, перелито 2 тонны донорской крови, спасено 2 тыс. бойцов. Мы этим гордимся», – сказал он.