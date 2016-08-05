В Днепре открылась выставка осколков, извлеченных из бойцов АТО (фото)
Медики собрали автоматные пули, пули от винтовок, толстенные тяжелые осколки от артиллерии, осколки от «Града». Также имеются части и от запрещенных Минском 120-мм мин, танковых снарядов и боеприпасов.
Об этом сообщает dnepr.info.
Специалисты отмечают, что меньший размер осколка очень опасен. Скорость их полета велика. Осколки врачи хранят не только для памяти о спасенных жизней, а и для правоохранителей. Они их используют в качестве доказательств для установления получения ранения в бою, для обнаружения военных преступлений.
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Раненым солдатам не разрешается забирать осколки себе. Некоторые из них делают это тайком.
Главврач Мечникова Сергей Рыженко рассказал о 27 месяцах трудной работы:
«Нашими врачами было сделано более 3,5 тысячи операций, перелито 2 тонны донорской крови, спасено 2 тыс. бойцов. Мы этим гордимся», – сказал он.