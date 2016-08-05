Россия поставляет боевикам на Донбассе запрещенное международным правом оружие - депутат

Об этом заявила председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

«Подразделения так называемой «ЛНР» используют боеприпасы 3Ш1 и ЗШ2 с стрелоподобными поражающими элементами. 3Ш1 содержит 7 тыс таких элементов, 3Ш2 – 9 тыс. Боеприпасы производятся и состоят на вооружении в Российской Федерации», - написала политик.

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По ее словам, «такие же боеприпасы РФ использует в Сирии, в частности, доказано их использование в Шаме. Во время войны в Чечне вооруженные силы РФ также использовали эти боеприпасы против чеченских повстанцев».

Фриз подчеркнула, что использование этих боеприпасов свидетельствует не только о нарушении Кремлем и пророссийскими бандформированиями Минских договоренностей, так как калибр составляет 122 и 152 мм. Боеприпасы ЗШ-1; 2 запрещены международными конвенциями. «Их использование бандформированиями свидетельствует о поставках Россией не только конвенционного вооружения, но и запрещенного международными соглашениями оружия, как например, противопехотные мины «Лепесток» (ПФМ-1)»,- сказала вона.

«Таким образом, Кремль не только принимает активное участие в боевых действиях на востоке Украины, что для нас является неоспоримым фактом, но и способствует и использует оружие, запрещенное международным правом», – подчеркнула народный депутат.