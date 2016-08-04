Разведка разоблачила десятки россиян, воюющих на Донбассе, назвала имена (список, фото)

13:53, 04 августа 2016
Война
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Разведка назвала имена военнослужащих ВС России, участвующих в боевых действиях на территории Украины.

gur-mou.gov.ua

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Эти военные - артиллеристы 5 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08805, Макеевка) 1 армейского корпуса (Донецк) Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС Российской Федерации.

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Командный состав артиллерийских подразделений 5 омсбр:

gur-mou.gov.ua
gur-mou.gov.ua

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