Разведка разоблачила десятки россиян, воюющих на Донбассе, назвала имена (список, фото)
13:53, 04 августа 2016Война
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Разведка назвала имена военнослужащих ВС России, участвующих в боевых действиях на территории Украины.
Военные РФ, которые воюют на Донбассе / gur-mou.gov.ua
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Эти военные - артиллеристы 5 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08805, Макеевка) 1 армейского корпуса (Донецк) Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС Российской Федерации.
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Командный состав артиллерийских подразделений 5 омсбр:
gur-mou.gov.ua
gur-mou.gov.ua
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