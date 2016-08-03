Боевики усиливают передовые подразделения вблизи линии соприкосновения на Донбассе - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, российско-террористические войска проводят усиление передовых подразделений, пополнение боеприпасов и совершенствуют инженерное оборудование переднего края на Новоайдарском, Донецком, Славянском и Мариупольском направлениях.

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В частности, в районе ответственности 11-го стрелкового батальона 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2-го АК (Луганск) ВС РФ минируются подходы к передовым позициям.

Кроме того, пополнен боекомплект и усилены передовые подразделения 7-й отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2-го АК (Луганск) ВС РФ и 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1-го АК (Донецк) ВС РФ.

На передовых позициях 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК проводится ротация личного состава.