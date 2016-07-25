Россия формирует три дивизии для переброски к украинским границам - разведка

Об этом в эфире Еспресо.TV сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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"Строятся 1-я танковая армия, которая дислоцирована в Московской области, и 20-я армия со штабом в Воронеже. Создаются три новых дивизии. Меняются планы российского руководства. Если несколько лет назад они говорили, что близ границ Украины дислоцированы три бригады, то теперь эти бригады превратились в три дивизии", - сказал Скибицкий.

По его словам, Россия планирует, что до конца этого года военные этих трех дивизий будут переброшены к украинским границам.