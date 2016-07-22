"ДРГ панически отступила": украинские военные отбили атаку диверсантов на опорный пункт в Марьинке

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

На Донецком направлении зафиксировано 30 случаев ведения огня. Здесь эпицентром напряжения остается Авдеевка, где противник вел огонь по позициям украинских военных из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, из минометов калибра 120 и 82 мм враг бил по Новоселовке Второй. По опорным пунктам возле Майорска, Верхнеторецкого, Опытного и Песок оккупанты применили 82 мм минометы, в Луганском и Невельском – гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также вражеский огонь из крупнокалиберных пулеметов велся под Троицким.

Читайте такжеУкраинские военные заговорили об угрозе возвращения на Донбасс полномасштабной войны (видео)

На Мариупольском направлении оккупанты 26 раз открывали огонь по укреплениям ВСУ.

"Вечером 21 июля опорный пункт в Марьинке попыталась атаковать группа вражеских диверсантов в количестве до 10 человек. Получив достойный отпор от украинских воинов, ДРГ противника панически отступила", - говорится в сообщении штаба.

Из 120 мм минометов и гранатометов враг обстрелял защитников Широкино, 82 мм минометы и гранатометы задействовал в Красногоровке и Марьинке, крупнокалиберные пулеметы – в Водяном и Новогригоровке, а под Талаковкой – БМП.

На Луганщине зафиксировали 10 обстрелов позиций украинских военных. По Станице Луганской велся огонь из 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия - возле Сизого. Также враг хаотично стрелял по Новозвановке, Новоалександровке и Попасной.

Ранее украинские заявили, что на Донбасс возвращается настоящая война – с полномасштабными боями.