В Генштабе пообещали "адекватную реакцию" на гибель каждого украинского военного
14:10, 19 июля 2016Война
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко обещает адекватную реакцию на гибель каждого украинского военнослужащего.
За сутки в зоне АТО погибли 7 украинских военных / Фото УНИАН
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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"Болит душа за каждую жизнь наших воинов, отданную за Украину. Реакция будет адекватной!", - подчеркнул Муженко.
Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток в зоне проведения АТО погибли 7 украинских военных, 14 получили ранения.
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