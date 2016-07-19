В Генштабе пообещали "адекватную реакцию" на гибель каждого украинского военного

14:10, 19 июля 2016
Война
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко обещает адекватную реакцию на гибель каждого украинского военнослужащего.

военный / Фото УНИАН

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Болит душа за каждую жизнь наших воинов, отданную за Украину. Реакция будет адекватной!", - подчеркнул Муженко.

Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток в зоне проведения АТО погибли 7 украинских военных, 14 получили ранения.

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