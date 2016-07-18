Среди боевиков распространяются слухи о подготовке силами АТО наступления - ИС

11:43, 18 июля 2016
Война
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Среди боевиков в Горловке и Донецке распространяются слухи о готовящемся наступлении сил АТО.

Фото УНИАН

Об этом сообщил народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«В среде оккупантов из подразделений, дислоцированных как в Горловке, так и в Петровском и Кировском районах Донецка, ходят усиленные слухи о готовящемся наступлении украинских войск», - написал он.

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«Согласно данной информации, активная переброска в эти районы дополнительных артиллерийских и минометных подразделений российско-террористических войск проводится якобы с целью срыва данного мифического наступления», - добавил Тымчук.

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