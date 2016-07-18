Среди боевиков распространяются слухи о подготовке силами АТО наступления - ИС

Об этом сообщил народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«В среде оккупантов из подразделений, дислоцированных как в Горловке, так и в Петровском и Кировском районах Донецка, ходят усиленные слухи о готовящемся наступлении украинских войск», - написал он.

Читайте такжеРоссия на сегодняшний день не готовит масштабное наступление на Донбассе - ИС

«Согласно данной информации, активная переброска в эти районы дополнительных артиллерийских и минометных подразделений российско-террористических войск проводится якобы с целью срыва данного мифического наступления», - добавил Тымчук.