Главарь "ДНР" Захарченко попал под артобстрел
20:38, 15 июля 2016Война
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Главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко попал под артиллерийский обстрел во время инспекции позиций террористов в районе Авдеевки.
REUTERS
Об этом заявил представитель террориста, передает РИА Новости.
"Во время пребывания он, его охрана и военнослужащие "армии" были подвергнуты артобстрелу из тяжелой артиллерии", — сказал собеседник агентства.
В ходе артобстрела никто не пострадал.
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