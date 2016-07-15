Главарь "ДНР" Захарченко попал под артобстрел

Об этом заявил представитель террориста, передает РИА Новости.

"Во время пребывания он, его охрана и военнослужащие "армии" были подвергнуты артобстрелу из тяжелой артиллерии", — сказал собеседник агентства.

В ходе артобстрела никто не пострадал.

Читайте также"Это ерунда": Савченко прокомментировала угрозы Захарченко убить ее (видео)Ранее в сети появилось видео, на котором главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко обещает убить украинскую льотчицю и народного депутата Надежду Савченко, если она приедет на оккупированный Донбасс для переговоров по обмену пленными.