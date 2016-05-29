"Мы её шлёпнем": появилось видео, как главарь "ДНР" грозится убить Савченко

Видеозапись опубликована на YouTube.

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"Если Савченко приедет на линию фронта, мы её шлёпнем. Чтобы, когда нас будут обвинять, что мы её убили, не так было обидно", - заявил он.

Напомним, ранее, приземлившись в "Борисполе", Надежда Савченко заявила, что готова умереть на поле боя за Украину.

"Я всегда готова еще раз положить свою жизнь на поле боя за Украину. Я сделаю все возможное, чтобы каждый ребенок, который сидит сейчас в неволе, был на свободе. Все герои Украины не должны умирать. Очень выгодно, когда герои мертвы, плохо, когда они живы. Всем плохо, но мы будем жить и герои будут в ВР Украины. Они будут в ВР Украины, герои будут на зависть Российской думе и они будут во славу Украины, в благодарность украинскому народу. У нас будет ВР состоять из тех людей, которые этого достойны. Мы будем жить в Украине так, как достоен жить должен человек. Я не знаю, как это сделать, я вам честно говорю. Я не буду обещать, что это будет завтра. Я вам скажу, что я готова умереть каждую секунду за то, чтобы это было. И это будет!", - заявила она.