В СНБО рассказали о еще одном фронте агрессии России - киберпространстве

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом Турчинов сказал на заседании Национального координационного центра кибербезопасности.

Во время заседания с участием руководителей Министерства обороны, Генерального штаба, Службы безопасности, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Управления разведки администрации Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Министерства юстиции и Национального банка Украины, к ведению которых относятся вопросы кибербезопасности, были определены первоочередные меры по противодействию киберугрозам.

Анализ материалов, поступающих в адрес Аппарата СНБО Украины от разведывательных органов, СБУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации, дает основания утверждать, что Российская Федерация активно ведет агрессивную политику не только на фронте на востоке Украины, но и в киберпространстве, что является элементом «гибридной» войны против нашего государства», - сказал Турчинов.

«Актуализируются и другие киберугрозы, в частности, растет киберпреступность и активизируется кибершпионаж», - заявил он и напомнил, что сами эти проблемы призвана решить недавно принятая Стратегия кибербезопасности Украины.

Именно поэтому, по мнению Турчинова, Национальный координационный центр кибербезопасности должен стать системообразующим элементом всей системы кибербезопасности и киберзащиты Украины. «В состав центра вошли представители ключевых государственных органов, которые отвечают за весь спектр вопросов противодействия широкому спектру киберугроз», - сказал он.

Секретарь СНБО отметил важность внедрения четкой специализации государственных субъектов обеспечения кибербезопасности.

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«В сжатые сроки мы должны провести обзор имеющихся сил, средств и возможностей наращивания потенциала реагирования соответствующих государственных органов. Должен быть четко отработан механизм взаимодействия и информационного обмена субъектов кибербезопасности в случае обнаружения кибератак и киберинцидентов», - добавил он.

Подытоживая, секретарь СНБО подчеркнул, что в рамках деятельности созданного центра «должна быть построена четкая вертикаль контроля и координации мер в сфере кибербезопасности». «Особое внимание будет уделено процессу обработки информации, выработке действенных механизмов оперативного реагирования на угрозы», - подчеркнул он, добавив, что каждый вызов, поступающий из киберпространства, «должен получить наш активный и асимметричный ответ».