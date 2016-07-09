НАТО сегодня запустило трастовый фонд для помощи Украине в разминировании - президент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО в Варшаве.

Порошенко выразил благодарность странам - членам НАТО за положительную оценку реформ, которые проводит Украина в секторе безопасности и обороны, в антикоррупционной политике, в экономике.

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Он добавил, что помощь Украине от НАТО будет предоставлена через специальные трастовые фонды помощи. «Один из таких фондов по разминированию был запущен сегодня», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2014 года на саммите НАТО в Уэльсе было принято решение о создании для Украины четырех трастовых фондов по логистике, командному контролю, кибербезопасности и переподготовке бывших военных.

В конце 2014 года Альянс основал пятый фонд помощи по реабилитации раненых украинских военных.