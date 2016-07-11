Военкоматы Винницкой области выполняют плановые задания по привлечению на службу в ВСУ контрактников

Об этом сообщает военный комиссар Винницкого областного военного комиссариата Олег Винницкий, передает пресс-служба Винницкой ОГА.

По его словам, более чем на 100% выполнили плановое задание за I полугодие следующие военные комиссариаты: Винницкий ОГВК – 126%, Барский РВК – 117 %, Винницкий РВК — 109%, Немировский РВК - 106%, Гайсинский РВК -103%.

Он также обозначил преимущества военной службы по контракту как альтернативу трудоустройству и рассказал о возможности подписания краткосрочного контракта на 6 месяцев для лиц, уже уволенных с военной службы во время особого периода (с марта 2014 года по настоящее время).

"Важным нововведением является единовременная выплата желающим продолжить военную службу по краткосрочному контракту в размере 8 минимальных зарплат. После окончания срока такого контракта военнослужащий может подписать новый контракт на тот же период – 6 месяцев", - отметил Олег Винницкий.

"2016 год в Украине официально объявлен президентом годом Военно-воздушных сил, - говорит председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий. - Приятно, что на сегодняшний день увеличилось количество людей, которые изъявляют желание служить в армии по контракту, среди них 15% -женщины. Это-по европейски. Если раньше гнались за количеством, то теперь стремимся к качеству и отбору лучших".