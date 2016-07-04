Боевики из минометов и гранатометов обстреливали позиции сил АТО в Зайцево

Об этом сообщает пресс-цент штаба АТО в Facebook. «Российские оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности. С начала суток они 21 раз открывали огонь по украинским подразделениям в районе проведения АТО», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на Донецком направлении под вражеские обстрелы из 122-мм артиллерии, 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали украинские воины в Зайцево. Из минометов калибра 120 мм оккупанты били по Новгородскому, Кирово, восточным окраинам Торецка и Артемово. Также 82-мм минометы, боевые машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы противник применил вблизи Майорска.

Кроме того, на Мариупольском направлении еще до рассвета российские оккупанты обстреляли опорные пункты сил АТО в Широкино и Красногоровке из минометов калибра 120 мм. Кроме этого, неподалеку от Павлополя по опорным пунктам сил АТО боевики стреляли из гранатомета, а возле Марьинки - из стрелкового оружия.

На Луганском направлении велся неприцельный огонь из 120-мм миномета вблизи Новозвановки, отметили в штабе.