Во Львове прощаются с погибшим в зоне АТО певцом французской оперы Василием Слипаком (фото)

Во Львове прощаются с украинским добровольцем, оперным певцом Василием Слипаком, который погиб в зоне АТО от пули снайпера.

Читайте такжеПорошенко посмертно наградил погибшего на Донбассе оперного певца Слипака орденом "За мужество"

Панихида состоялась в Гарнизонном храме свв. апп. Петра и Павла во Львове. Оттуда похоронная процессия отправилась к Лычаковскому кладбищу, где начнется чин похорон. Похоронят Героя на поле почетных захоронений №76.

Как сообщал УНИАН, боец 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса, оперный певец Василий Слипак (позывной "Миф") погиб в зоне АТО 29 июня в 6 утра.

Василий Слипак - воспитанник Львовской хоровой капеллы "Дударык". Окончил Львовскую консерваторию. После завершения учебы во Львове работал в Парижской опере. На протяжении 20 лет жил во Франции. Два года назад ушел добровольцем на Донбасс, где воевал в составе 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса.