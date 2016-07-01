На донецком направлении боевики из гранатометов обстреляли ряд позиций сил АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Из них 34 - на донецком, 17 0 на мариупольском и 7 - на луганском направлениях, - отметили в пресс-центре.

Читайте такжеОбострение в зоне АТО: СМИ сообщили о трех погибших украинских военных за сутки (видео)

В частности, на донецком направлении из стрелкового оружия и гранатометов противник вел огонь по нашим войскам под Авдеевкой, Верхнеторецким, Новгородским, Майорским и Зайцевым. Из 120 мм минометов оккупанты стреляли по нашим укреплениям в Троицком и Луганском. Кроме этого, в Луганском враг произвел 15 выстрелов из 152 мм артиллерии.

На мариупольском направлении под вражеский огонь из 82 мм минометов попали наши позиции в Березовом, Новотроицком и Красногоровке.

"В Луганской области боевики хаотично обстреливали наши позиции из 122-мм артиллерии под Нозвановкой и Новоалександровкой, а под Крымским – из зенитной установки", - подытожили в пресс-центре.